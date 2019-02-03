في مؤشر واضح.. المعارضة الفنزويلية العميلة ترفع علم اسرائيل في مظاهراتها وتعين ممثلاً لها في تل ابيب
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جرينتش+2 02:26
رسالة من صدام لكريمته رغد تكشف رفضه طلباً امريكياً بوقف اعمال المقاومة

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