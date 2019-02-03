رحيل باقة من النجوم العرب خلال العام ٢٠١٨

تصاعد خلال العامين الماضيين عدد الوفيات من أهل الفن والمشاهير. فبينما كنا قبل سنوات نحزن على عدد قليل من الوفيات، إلا أنه خلال عامين او ثلاثة الأعوام بتنا نعاني من صدمة تلو الأخرى جراء غياب الكثير من هؤلاء الفنانين.

بعض الوفيات كان مفاجئة وحتى أن بعضها دموي، ولكن حتى الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة أو التقدم بالسن كان وقعها ثقيلاً جداً؛ لأنها طالت نجوماً يعشقهم الجمهور العربي، وابرز هؤلاء النجوم العرب الذين رحلوا عن عالمنا في العام ٢٠١٨ هم..

جميل راتب

الفنان المصري الذي يعشقه الجميع من دون استثناء رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ٩٢ عاماً. الموت غيبه عنا في ١٩ سبتمبر/ أيلول في مصر. راتب الذي كان في باريس في رحلة علاج طويلة عاد إلى مصر؛ لأنه كما قيل يريد الموت في وطنه. وفاة راتب كانت بسبب أمراض ترتبط بالشيخوخة، ولكن هذا الواقع لم يجعل رحيله أسهل على عشاقه في العالم العربي.

نهاد طربية

المطرب اللبناني نهاد طربية رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ في يناير/ كانون الثاني من العام ٢٠١٨. الفنان الذي كان يتواجد في باريس توفي نتيجة نوبة قلبية.

ياسر المصري

الموت خطف الفنان الأردني ياسر المصري في الرابع والعشرين من آب/ أغسطس. المصري توفي نتيجة حادث سير وذلك بعد تطوعه لإصلاح سيارة معطلة. فعل خير لم تكن نتيجته كما توقع المصري على الإطلاق.

ماجد الماجد

المطرب السعودي ماجد الماجد قتل في الخامس من آب/أغسطس من العام ٢٠١٨. الفنان الذي نقل إلى المستشفى على وجه السرعة توفي نتيجة إصابته بطلق ناري في رأسه. التفاصيل غير المؤكدة التي تم تداولها لاحقاً هي أن الرصاصة تلك تم إطلاقها من قبل أحد أبنائه، والسبب هو أن ماجد الماجد كان يحاول فض إشكال بين أولاده، فقام على ما يبدو أحدهم بإطلاق النار فاستقرت إحدى الرصاصات في رأس الماجد وقتلته.

ريم البنا

خبر وفاة أثار الكثير من الحزن. فالمطربة والملحنة الفلسطينية حاربت السرطان منذ العام ٢٠٠٩ وانتصرت عليه. ولكن المرض الخبيث قرر أن يعود مجدداً في العام ٢٠١٦ وأعلنت هي عن ذلك بجملة مؤثرة جداً على مواقع التواصل فقالت: إن صوتي الذي كنتم تعرفونه توقف الآن عن الغناء.. الآن أحبتي وربما سيكون ذلك إلى الأبد».

وفي الرابع والعشرين من مارس/ آذار رحلت البنا عن عمر يناهر الـ ٥٢ عاماً.

وئام الدحماني

خبر صادم لفنانة شابة تبلغ الـ ٣٤ عاماً فقط. وئام الدحماني توفيت نتيجة نوبة قلبية حادة ومفاجئة ما أدى إلى وفاتها على الفور. خبر وفاتها شكل صدمة كبيرة؛ لكونها كانت في قمة عطائها وبسبب صغر سنها.

مديحة يسري

الفنانة القديرة مديحة يسري غادرت عالمنا في الثلاثين من مايو/ أيار عام ٢٠١٨. وفاتها جاءت بسبب أمراض الشيخوخة، وقد أمضت الفترة الأخيرة من حياتها في المستشفى، وقد ناشدت الدولة التدخل لمساعدتها في نفقات العلاج وهذا ما تم بالفعل. الفنانة المصرية توفيت عن ٩٧ عاماً، وقد عانت كثيراً خلال الفترة الأخيرة؛ إذ أصابتها مجموعة من الأمراض والالتهابات دفعة واحدة.

ماهر عصام

خطف الموت الفنان ماهر عصام في ١٧ يونيو/ حزيران عن عمر يناهز الـ ٣٨ عاماً. سبب الموت هو نزيف حاد في الدماغ، وقد قيل حينها إنه قبل وفاته كان قد شاهد مبارة المتنخب المصري في كأس العالم وانفعل كثيراً، ولكن لاحقاً تم الكشف أن شقيقته كانت قد توفيت بنزيف في المخ في العام ٢٠١٤، وبعد شهرين من وفاة شقيقته أصيب عصام بنزيف هو أيضاً ولكن تم إنقاذه من الموت حينها وتم إبلاغه بأنه كما شقيقته يعاني من مرض ضيق شرايين المخ. المرض هذا أمهل عصام ٤ أعوام ليعود ويقضي عليه.

دينا هارون

الفنانة السورية الشابة توفيت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام ٢٠١٨ بشكل مفاجئ. سبب الوفاة قيل إنه نوبة قلبية ولاحقاً قيل إنها كانت مصابة بالسرطان، ثم تم الإعلان بأن الأطباء اكتشفوا إصابتها بالزائدة ثم لاحقاً سرطان المعدة، ولكن الاكتشاف كان متأخراً؛ إذ إن المرض كان قد انتشر.

محمد متولي

توفي الفنان المصري محمد متولي عن عمر يناهز الـ٧١ عاماً في ١٧ فبراير/ شباط، وذلك نتيجة نوبة قلبية. الموت كان مفاجئاً وخلال تواجده في منزله بين أفراد أسرته.