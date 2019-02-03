ديانا كرزون ضيفة على قناة الجزيرة وليست مذيعة فيها/ فيديو

بثت الصفحة الرسمية لبرنامج “هذا الصباح” على قناة الجزيرة القطرية فيديو للمطربة الأردنية ديانا كرزون، تعلن خلاله انضمامها إلى فريق البرنامج.

وأوضحت ديانا كرزون أنها ستكون مذيعة في البرنامج، علما أنها قدمت برنامجا مختصا بالفن والغناء على فضائية “نايل لايف” المصرية، عام 2009.

وقالت كرزون إن الجمهور الذي عرفها لمدة 16 عاما كفنانة، سيشاهدها اليوم وهي مذيعة في قناة “الجزيرة”.

وأثار التسجيل جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد اغلب المتابعين أن الفنانة الأردنية انضمت إلى القناة كمذيعة، فيما أوضح مصدر في الجزيرة أن “الفيديو ليس سوى ترويج لحلقة من برنامج الجزيرة هذا الصباح”، مضيفا أن”كرزون كانت ضيفة على إحدى فقرات البرنامج عندما قالت بأنها ستصبح مذيعة أخبار في الجزيرة”.

يشار إلى أن ديانا كرزون (36 عاما) حازت على لقب مسابقة “سوبر ستار العرب” للغناء، بموسمه الأول في العام 2003.

وخلال السنوات الماضية، برزت ديانا كرزون في تقديم ألبوماتها الغنائية، ومشاركتها في حفلات ومناسبات عامة وخاصة في دول الخليج.