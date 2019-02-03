الملكة نور تنتقد تعامل الاعلام السعودي والاماراتي مع فوز قطر الكروي

علقت الملكة نور الحسين، عقيلة العاهل الأردني الراحل الحسين بن طلال، بشكل مقتضب ومثير على سياسات السعودية، والإمارات.

ونشر المخرج والممثل الهندي جافيد جيفري، تغريدة تشير إلى محاولة وسائل إعلام إماراتية وسعودية، تجاهل فوز قطر في بطولة كأس أمم آسيا على حساب اليابان، إلى درجة عدم ذكر بعض الصحف اسم قطر في الخبر، برغم أنه مبني حول فوزها بالنهائي.

بدورها، علقت الملكة نور بشكل مثير، قائلة إن هذه “سياسة طلاب الحضانة”.

وكانت تغطية الصحف الإماراتية تحديدا للمباراة النهائية، أثارت جدلا واسعا، إذ نشرت صحيفة “البيان” خبرا لم تذكر فيه اسم قطر على الإطلاق، واكتفت بالقول إن اليابان خسرت المباراة النهائية.

فيما نشرت صحيفة “الخليج” الناطقة بالإنجليزية، خبرا مماثلا، إلا أنها ذكرت اسم “قطر” في متن الخبر.