القائمة الكاملة باسماء ضباط الامن العام المشمولين بالتنقلات والتعيينات الجديدة

قرر مدير الأمن العام، اللواء فاضل الحمود، اليوم الأحد، إجراء التنقلات والتعيينات والإلحاقات التالية لعدد من الضباط..

عقيد محمود احمد محمد قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية / مديراً بالوكالة

عقيد منذر محمد صالح إدارة الأبنية / نائباً

عقيد ركن اسماعيل احمد الصغير عقيل إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر / نائباً

عقيد خليفه غالب يعقوب إدارة التدريب /المدينة التدريبية / معهد الأمير غازي لتأهيل ضباط الصف /رئيساً بالوكالة

عقيد عبدالله عوده عسكر إدارة التدريب /المدينة التدريبية / معهد تدريب عمليات الشرطة /رئيساً بالوكالة

عقيد سليمان احمد سليمان قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شرق عمان / مساعداً

عقيد عماد رضا ساري إدارة العمليات والسيطرة/ السيطرة/مساعداً

عقيد محمد احمد عبدالعزيز الأمن الوقائي / نائباً

عقيد يونس ارشيد شحاده قيادة أمن إقليم الوسط

عقيد عوض محمد عواد قيادة أمن إقليم الشمال/شرطة إربد/ مساعداً

عقيد هشام شاهر فلاح قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة جنوب عمان / مساعداً

عقيد محمود عايد صالح مديرية القضاء الشرطي / ويُنهى إلحاقة بإدارة عمليات حفظ السلام

عقيد علاء عبدالله فرحان قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة جنوب عمان / مساعداً

عقيد محمود خلف علي قيادة أمن إقليم الوسط/مديرية شرطة البلقاء مساعداً

عقيد بشار عبدالعزيز مسلم قيادة أمن إقليم العاصمة/ مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً

عقيد زياد ذيب فليحان إدارة السير

عقيد زكريا علي عقيل قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة العقبة مساعداً

عقيد عمر خليفه حرب قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / مساعداً

عقيد منير محمود محمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

عقيد سامح سفاح علي قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء مساعداً

عقيد ركن فاروق محمد عبدالرحيم قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة غرب معان / مساعداً

عقيد ركن بشار عقله سليم. قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / مساعداً

عقيد فوزي مصطفى احمد قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة معان مساعداً

عقيد لواء نايل عباس قيادة أمن إقليم الجنوب

عقيد قيس محمود جميل إدارة العمليات والسيطرة / السيطرة

عقيد عمر حميد شحاده قيادة أمن إقليم العاصمة

عقيد محسن شحاده حسن قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفة / مساعداً

عقيد صائب عوده سلمان قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة مأدبا مساعداً .

عقيد ناصر عايض محمد. قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك مساعداً

عقيد حسين محمد عبدالله إدارة الشرطة السياحية

عقيد عيسى احمد عيسى إدارة الموارد البشرية / القائمة المؤقتة ويبقى مُلحقاً بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

عقيد سليمان محمد عوده قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / مساعداً

عقيد ابراهيم محمود كايد إدارة الدعم اللوجستي / الصيانة / ويُنهى إلحاقه بإدارة عمليات حفظ السلام

عقيد خالد عبدالرحمن سلمان قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية / مساعداً

عقيد سامر سميح خلف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

عقيد عبدالرحمن مصطفى عبدالسلام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

عقيد رائد عبدالكريم مقبل. إدارة التدريب / مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية

مقدم بشار محمود سليمان. إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

مقدم جميل ابراهيم هيشان قيادة شرطة البادية الملكية

مقدم محمد عصام احمد مديرية القضاء الشرطي / ويُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة + المدينة التدريبية / مدعي عام

رائد محسن عيد جريس مديرية القضاء الشرطي / ويُلحق بمديرية شرطة البلقاء / مدعي عام

رائد محمد احمد محمد قيادة أمن إقليم الوسط

رائد احمد قسيم محمد مديرية القضاء الشرطي / ويُلحق بمديرية شرطة الزرقاء / مدعي عام

رائد احمد عبدالرحمن احمد مديرية القضاء الشرطي / ويُلحق بإدارة السير مدعي عام

رائد احمد فايز موسى مديرية القضاء الشرطي / ويُنهى إلحاقه بإدارة عمليات حفظ السلام

رائد ناجح صالح محمود قيادة. أمن إقليم الجنوب

نقيب المعتز غالب عبدالسلام. قيادة أمن إقليم العاصمة

نقيب ابراهيم حسن علي قيادة شرطة البادية الملكية

نقيب حمزه شاكر عبدالقادر إدارة العمليات والسيطرة / ويبقى مُلحقاً

نقيب ايمن محمد راجي إدارة التدريب / ويُنهى إلحاقه

نقيب هيثم “محمد امين” ناجي إدارة ترخيص السواقين والمركبات

نقيب سعيد علي محمد. يُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

نقيب شوكت حسين نور الأمن الوقائي

نقيب سامر يوسف احمد قيادة أمن إقليم الشمال

نقيب حسن محمد خليل يُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

نقيب غسان عوده سلام. إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / ويُنهى إلحاقة

ملازم1 ناورز عبدالغفور عبدالقادر يُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 علي احمد عبدالرحمن قيادة لواء الصحراء الخاص

ملازم1 عبدالله مؤنس توفيق يُلحق بإدارة مكافحة المخدرات

ملازم1 احمد فلاح هلال يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 عمار ياسر عبدالرحمن إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية

ملازم1 محمد شبلي خليف الأمن الوقائي

ملازم1 مفلح عثمان مفلح يُلحق بديوان الأمن العام

ملازم1 مالك عبدالله محمد إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ملازم1 غسان ابراهيم مبارك قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا

ملازم1 فريد نوفان بخيتان قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 رافت فاهد مبارك يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم1 فؤاد يوسف محمود قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء

ملازم1 بهاء عيد محمد إدارة المشتريات

ملازم1 رامي محمد الحاج مسلم إدارة التدريب

ملازم1 احمد عبدالله عقله إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ملازم1 رياض احميدي شهبان قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم1 مرزوق خلف مفلح قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم1 فراس برهان عبدالله يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم2 هشام موسى عبيد قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 احمد محمد جميل إدارة الرقابة والتقييم

ملازم2 حسان طالب امين يُلحق بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم2 ابراهيم تيسير دواس المركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم2 عدنان توفيق عبدالقادر إدارة الدعم اللوجيستي

ملازم2 خالد كمال نهار إدارة أمن الجسور / ويُنهى إلحاقه

ملازم2 مهدي جميل عبدالهادي المعهد المروري الأردني / ويُنهى إلحاقه

ملازم2 محمد ارتيمان سمرين قيادة أمن إقليم العاصمة / ويُنهى إلحاقه

ملازم2 عيد توفيق مصبح إدارة التدريب / مدينة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين التدريبية

ملازم2 محمد أحمد محمود إدارة العلاقات العامة والإعلام

ملازم2 محمد عبدالجليل رجا إدارة شرطة الأحداث

ملازم2 خلدون محمد فلاح إدارة البحث الجنائي

ملازم2 محمد عيد توفيق يُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم2 فادي احمد خليل إدارة العمليات والسيطره / معسكر مديرية الأمن العام

ملازم2 حيدر سليمان قاسم قيادة أمن إقليم الوسط / ويُنهى إلحاقه

ملازم2 علاء دواس تيسير قيادة شرطة البادية الملكية / ويُنهى إلحاقه

ملازم2 عربي عبدالله عربي قيادة أمن إقليم الوسط

ملازم2 هيثم قبلان احمد إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2 عامر محمد خنيفس قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 محمد احمد فهد إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية

ملازم2 علي عصام علي يُنهى إلحاقه بالمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة

ملازم2 موسى عبد المهدي محمد قيادة أمن إقليم الشمال

ملازم2 راكان محمد ابديوي. إدارة الدوريات الخارجية

ملازم2 قاسم محمد فهد قيادة أمن إقليم العاصمة

ملازم2 مصعب محمد عيد قيادة أمن إقليم العاصمة