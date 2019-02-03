الطراونة يخرج من جلسة النواب للقاء شاب قفز من شرفات المجلس

التقى المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب بشاب قفز من إحدى الشرفات المخصصة للجمهور خلال جلسة النواب اليوم الأحد، واستمع لمطالبه، واعدا بالتواصل مع المعنيين للبحث عن مخرج لتحقيقها.

واكد رئيس النواب ضرورة الاستماع لمطالب المواطنين الذين يراجعون المجلس، مشددا على انه “لا يسمح بمخالفة النظام الداخلي للمجلس الذي يحظر على اي شخص الجلوس تحت القبة باستثناء من يسمح لهم النظام وبموافقة أعضاء المجلس، كما انه لا يجوز مقاطعة جلسات المجلس من خلال المواطنين المتواجدين بالشرفات”.

وكان مواطن قد قفز من شرفات المجلس بهدف الوصول إلى مقعد رئيس الحكومة لعرض مطالبه.