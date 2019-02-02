وحدة الجرائم الإلكترونية بالامن العام تدعو لعدم نشر الخصوصيات على مواقع التواصل

دعت وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، المواطنين، اليوم السبت، إلى المحافظة على الخصوصية، و عدم نشر تفاصيل عن حياتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في منشور للوحدة عبر صفحتها في “فيسبوك”.