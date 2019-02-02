نائب الرئيس الامريكي ينوب عن الشعب الفنزويلي بانهاء نظام مادورو

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إن الوقت حان لإنهاء “نظام” الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وإن جميع الخيارات مطروحة في هذا الصدد.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية جمعته مع فنزويليين يقيمون في مدينة ميامي جنوبي الولايات المتحدة.

وأشار بنس إلى سعي واشنطن من أجل أن يتسلّم رئيس البرلمان الفنزويلي وزعيم المعارضة خوان غوايدو، السلطة في البلاد، وتحقيق “انتقال سلمي”.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أنه “حان الوقت لإنهاء نظام مادورو”.

واعتبر أنه “ليس هناك وقت للحوار في فنزويلا، وجميع الخيارات مطروحة”.

وبيّن أن إدارة ترامب ستعمل على إضعاف الرئيس الفنزويلي مادورو، أكثر.

وتشهد فنزويلا توترا منذ 23 يناير/كانون الثاني المنصرم، إثر إعلان زعيم المعارضة غوايدو، نفسه “رئيسا مؤقتا” للبلاد، وإعلان الرئيس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة “رئيسا انتقاليا”، وتبعته كل من كندا، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

وبالمقابل أيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.