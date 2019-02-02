مصر تضع معبر رفح في خدمة اسرائيل وتشترط فتحه مقابل وقف “مسيرات العودة”

زعم الاعلام العبري مساء امس الجمعة، نقلا عن مصدر فلسطيني عليم، إن مصر وعدت بفتح معبر رفح المتواصل مقابل ضبط حركة حماس للتظاهرات على الحدود.

فقد نقل موقع “يديعوت احرنوت” عن مصادر فلسطينية أن المعبر سيبقى مفتوحًا بشكل دائم حتى وإن لم تعد السلطة الفلسطينية للعمل فيه، مقابل أن تعمل حماس على ضبط التظاهرات وعدم السماح بحدوث أعمال عنف.

ووفقا لذات المصدر، فإن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تعهد خلال اجتماع عقد الجمعة في غزة، لكل من نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، بكبح جماح مسيرات العودة الحدودية، مقابل زيادة مشاريع الإغاثة لقطاع غزة.

وكان عصام الدعاليس، نائب رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس، قال في “تغريدة” له عبر “تويتر”، “إن أقصر الطرق للهدوء هو رفع الحصار الكامل عن شعب محاصر منذ 12 عامًا والالتزام التام بالتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة ومصر”.

وقالت مصادر فلسطينية ان اجتماعا ثلاثيا عقد صباح الجمعة في منزل هنية في مخيم “الشاطئ” ضم كل من هنية والحية والسنوار من جانب حماس والوفد المصري وميلادينوف.