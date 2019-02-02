في اللقاء الحدودي بين رئيسي حكومتي البلدين.. الاعلان عن مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين الاردن والعراق بسائر المجالات
أهم العناوين
جرينتش+2 09:52
المستشار القضائي الاسرائيلي يعتزم طرح ملفات فساد نتنياهو قبل الانتخابات

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني