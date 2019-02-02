المستشار القضائي الاسرائيلي يعتزم طرح ملفات فساد نتنياهو قبل الانتخابات

أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبيت، امس الجمعة، طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا يرى مانعا في الحسم في الملفات ضد نتنياهو قبل الانتخابات، ما معناه رفضه طلب محامي نتنياهو تأجيل القرار إلى ما بعد الانتخابات خشية من تأثير القرار على الناخبين الإسرائيليين والمس بالعملية الديموقراطية.

وكتب مندلبليت في جواب أرسله إلى محامي نتنياهو أن تأجيل القرار سيمس بمبدأ المساواة أمام القانون، أي أن العملية القانونية يجب أن تسري على نتنياهو مثل غيره من المواطنين، وكذلك سيمس بحق الجمهور في أن يعرف ما فعل ممثلوه في الكنيست. وأكدّ المستشار القضائي أن قراره لن يكون خلال الأسبوعين القريبين.

وقال مراقبون إسرائيليون إن قرار المستشار القضائي ضربة قاسية لجهود نتنياهو تفادي تأثير طرح لائحة اتهام واستدعائه إلى جلسة استماع قبيل الانتخابات. وقدّر بعضهم أن نتنياهو سيلجأ إلى محكمة العدل العليا من أجل منع نشر قرار المستشار القضائي قبيل الانتخابات لكن حظوظ هذه الخطوة في النجاح ضئيلة.

يذكر أن نتنياهو يخطط تكثيف نشاطه الدبلوماسي حول العالم في الفترة القريبة قبيل الانتخابات، لكن ذك لن يؤثر على قرار المستشار القضائي.