الأردن يوافق على استضافة اجتماع جديد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

وافق الأردن، اليوم السبت، على استضافة اجتماع جديد بين ممثلي الحكومة اليمنية، وجماعة “أنصار الله”، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الأسبوع المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، سفيان القضاة، “الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لعقد اجتماع في عمان الأسبوع القادم، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى و المعتقلين”.

وأضاف القضاة “موافقة المملكة على عقد الاجتماع في عمان يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة”.

والتقى مندوبون من جماعة “أنصار الله” والحكومة اليمنية المدعومة في العاصمة الأردنية، قبل نحو أسبوعين، لمناقشة اتفاق تبادل الأسرى، الذي تم التوصل إليه في محادثات عقدت بقيادة الأمم المتحدة في السويد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتوصل طرفا النزاع في محادثات في السويد في ديسمبر/كانون الاول الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة التي تضم ميناء رئيسيا تمر عبره غالبية المواد التجارية الموجهة إلى ملايين السكان، وانسحاب الحوثيين من هذا الميناء، ومغادرة قوات الطرفين لمدينة الحديدة، مركز المحافظة في غرب البلد وحيث يقع الميناء.