في اللقاء الحدودي بين رئيسي حكومتي البلدين.. الاعلان عن مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين الاردن والعراق بسائر المجالات
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جرينتش+2 09:52
موقع ديبكا الاستخباري الاسرائيلي يحذر ابن سلمان من مخاطر حقيقية على حياته ومخططاته اكثر من اي وقت مضى

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