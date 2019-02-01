حبة ذكية تتيح للاطباء متابعة مرضى السرطان عن بُعد

طورت شركة أدوية رقمية أمريكية حبة ذكية صغيرة مزودة بمستشعرات دقيقة تتيح للطبيب متابعة مرضاه المصابين بالسرطان، وتذكيرهم بموعد الدواء في الوقت المحدد، وإخبار الطبيب بتطور حالاتهم وتتبع مستوى نشاطهم.

وأجرت شركة “Proteus” التي تتخذ من سيليكون فالي مقراً لها، أول تجربة سريرية للحبة الذكية في قسم الأورام، ويخضع الآن 7 مرضى مصابين في مرحلة متقدمة بسرطان القولون والمستقيم، للتجربة واستخدموا إصداراً خاصاً من عقار capecitabine الكيميائي، مغلفاً بطبقة رقيقة شفافة مزودة بالمستشعر الذكي الدقيق.

وترسل الحبة الذكية المعلومات عبر مستشعر لاصق في حجم بطاقة ائتمان يُثبت على معدة المريض، لتتبع الحبة عندما تدخل الجهاز الهضمي، حسب ما ورد في موقع “بيزنس إنسايدر” الإلكتروني.

وأوضحت الشركة أن الحبة الذكية تراقب أيضاً مستوى نشاط المرضى، وترسل البيانات أولاً بأول للأطباء لتتبع حالة مرضىاهم وتطوره أوضاعهم عن بعد.

وأشارت الشركة إلى أن الحبة الذكية يقتصر اختبارها حالياً على 7 مرضى فقط، لكنها تهدف إلى تسجيل 750 مريض في العامين المقبلين، حيث تسعى الشركة إلى “رقمنة” كل أدوية مرضى السرطان، بما فيها المضادة للغثيان والمُسكنة للألم.