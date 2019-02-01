بعد مخاض ٩ شهور.. ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري

بيروت – وكالات

بعد مخاض صعب وترقب طويل، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل امس الخميس عن مرسوم قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ومرسوم تعيين الحريري رئيسا للحكومة الجديدة، ومرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما يلي تفاصيل هذه التشكيلة الوزارية الجديدة..

– الياس أبو صعب وزيراً للدفاع الوطني (ارثوذوكسي) – حصة رئيس الجمهورية

– ألبير سرحان وزيراً للعدل (ارثوذوكسي) – حصة رئيس الجمهورية

– صالح الغريب وزير دولة لشؤون النازحين (درزي) – حصة رئيس الجمهورية

– سليم جريصاتي وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية (كاثوليكي) – حصة رئيس الجمهورية

– حسن مراد وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية (سني) – حصة رئيس الجمهورية واللقاء التشاوري

– افيدس كيدانيان وزيرا للسياحة (أرمني) – تكتل لبنان القوي / الطاشناق

– غسان عطالله وزير دولة لشؤون المهجرين (كاثوليكي) – تكتل “لبنان القوي” / التيار الوطني الحر

– فادي جريصاتي وزيراً للبيئة (كاثوليكي) – تكتل “لبنان القوي” / التيار الوطني الحر

– منصور بطيش وزيراً للإقتصاد والتجارة (ماروني) – تكتل “لبنان القوي” / التيار الوطني الحر

– جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين (ماروني) – تكتل “لبنان القوي” / التيار الوطني الحر

– ندى بستاني وزيرة للطاقة والمياه (مارونية) – تكتل “لبنان القوي” / التيار الوطني الحر

– ريشارد قيومجيان وزيراً للشؤون الإجتماعية (أرمني) – تكتل “الجمهورية القوية” / القوات اللبنانية

– غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء (أرثوذوكسي)- تكتل “الجمهورية القوية” / القوات اللبنانية

– كميل أبو سليمان وزيراً للعمل (ماروني)- تكتل “الجمهورية القوية” / القوات اللبنانية

– مي شدياق وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية (مارونية)- تكتل “الجمهورية القوية” / القوات اللبنانية

– وائل أبو فاعور وزيراً للصناعة (درزي) – الحزب “التقدمي الإشتراكي”

– أكرم شهيب وزيراً للتربية والتعليم العالي (درزي)- الحزب “التقدمي الإشتراكي”

– محمد شقير وزيراً للإتصالات (سني) – تيار “المستقبل”

– ريا الحسن وزيرة للداخلية (سنية)- تيار “المستقبل”

– جمال الجراح وزيراً للإعلام (سني) – تيار “المستقبل”

– فيوليت خيرالله الصفدي وزيرة دولة لشؤون المرأة (أرثوذوكسية) – حصة رئيس الحكومة

– عادل أفيوني وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار (سني) – حصة رئيس الحكومة

– يوسف فنيانوس وزيراً للاشغال العامة والنقل (ماروني) – تيار “المردة”

– علي حسن خليل وزيراً للمالية (شيعي) – حركة “أمل

– محمد داودود وزيراً للثقافة (شيعي) – حركة “أمل”

– حسن اللقيس وزيراً للزراعة (شيعي) – حركة “أمل”

– جميل دبق وزيراً للصحة العامة (شيعي)- حزب الله

– محمود فنيش وزيراً للشباب والرياضة (شيعي) – حزب الله

– محمود قماطي وزير دولة لشؤون مجلس النواب (شيعي) – حزب الله

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