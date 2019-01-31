في اللقاء الحدودي بين رئيسي حكومتي البلدين.. الاعلان عن مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين الاردن والعراق بسائر المجالات
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جرينتش+2 09:50
عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين قادمة من الأردن/ فيديو

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