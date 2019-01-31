عدد جديد من مجلة “طلقة تنوير”

صدر عدد شهر شباط من “طلقة تنوير”، المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.
وفيما يلي ابرز ما جاء في العدد..
-فنزويلا والقضية الفلسطينية.. بين الثورة البوليفارية وما قبلها/ السيد شبل
– إثمُ العروبة، أم آثامٌ بحقها؟/ إبراهيم علوش
-الواقع العربي بين منهجية التقدم وتلقائية التطور/ بشار شخاترة
– الجماعات المتخيلة: النزعات الانفصالية للأمازيغ والآراميين/ فارس سعادة
– معارك على الجبهة الإعلامية.. من يتصدى لها؟/ كريمة الروبي
– منبر حر: الحداثة والتنوير/ توفيق شومر
– الصفحة الثقافية: الحرب على سورية وسقوط الشخصيات العامة/ طالب جميل
-قصيدة العدد: مفاتيح المستقبل/ محمد مهدي الجواهري
– كاريكاتور العدد
لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما ترغب:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2019/01/TT57.pdf