ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش في العقبة والكورة

تمكن العاملون في قسم الأمن الوقائي بالعقبة من ضبط كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوش داخل منزل أحد الاشخاص في المحافظة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في أمن وقائي العقبة حول قيام أحد الأشخاص بتخزين كميات كبيرة من زيت الزيتون غير الصالحة للاستهلاك داخل منزله في منطقة الرمال بمحافظة العقبة من أجل بيعها في السوق المحلي.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه ومن خلال متابعة تلك المعلومات تم التأكد منها وجرى تفتيش المنزل بالطرق القانونية، حيث ضبط بداخل المنزل 550 تنكة من زيت الزيتون وأرسلت للفحص المخبري والتحقيقات مستمرة.

وفي وقت سابق ضبطت كوادر مركز أمن لواء الكورة مساء امس 46 تنكة زيت مغشوش معدة للبيع في منطقة مرحبا بدير ابي سعيد.

وافاد رئيس المركز الأمني المقدم حسن فطيمات ان كمية الزيت المضبوطة جرى تحويلها بعد التحقق من عدم صلاحيتها الى الجهة المعنية، وكذلك تحويل المتورطين فيها الى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.