الحملة مستمرة.. ضبط عدداً من مروجي ومتعاطي مخدرات بسائر انحاء البلاد

قال الناطق الإعلامي إن كوادر إدارة مكافحة المخدرات نفذت خلال الأيام الماضية سلسلة من المداهمات لأشخاص مشبوهين ومطلوبين بقضايا ترويج المواد المخدرة في مناطق السامك والروضة جنوب العاصمة، دوهمت خلالها عدة منازل ألقي القبض خلالها على أربعة مروجين من بينهم ثلاثة مطلوبين وضبط بحوزتهم ما يقارب 5000 حبة مخدرة وكميات من مادة الحشيش المخدرة .

كما ألقي القبض في مداهمة أخرى في ذات المناطق على مروج مصنف بالخطير وضبط داخل منزله بعد تفتيشه على 6 كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة، فميا تم ضبط كفين من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة وعملة مزيفة ومركبة مسروقة بعد إلقاء القبض على مروج آخر بعد مداهمته.

وتابع الناطق الإعلامي “أنه ومن خلال الجهد اليومي لمتابعة قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة تم التعامل مع عدد من تلك القضايا في مختلف مناطق المملكة، حيث جرى تفتيش منزلين في منطقتي جبل القصور وماركا في العاصمة وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص من بينهم مطلوب وبحوزتهم كميات من مادة الهيروين والحشيش والحبوب المخدرة مختلفة الأنواع”.

وألقي القبض كذلك في محافظة الزرقاء على ثلاثة مروجين متلبسين ببيع وترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم ما يقارب 5 كفوف من مادة الحشيش وحوالي 2500 حبة من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع وسلاح ناري.

وفي البادية الوسطى، قامت إحدى الدوريات التابعة لإدارة مكافحة المخدرات بمتابعة مركبة بعد الاشتباه بصاحبها في منطقة الكتيفة، حيث ألقي القبض عليه وبتفتيش المركبة ضبط داخلها ما يقارب 2000 حبة مخدرة، في حين ألقي القبض على اثنين آخرين في منطقة الذهيبة كانا يقومان بتعاطي المواد المخدرة في الشارع العام وضبط بحوزتهما كمية من بودرة الجوكر .

وفي محافظة الطفيلة، تمت مداهمة أحد المنازل في منطقة العيص وألقي القبض على شخصين أحدهما مطلوب وبحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدرة، وبوشر التحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.