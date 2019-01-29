نوال الزغبي تطلق ألبومها الجديد بالتزامن مع يوم عيد الحب

أعلنت الفنانة نوال الزغبي عن “موعد طرح ألبومها الجديد وهو يوم 14 شباط المقبل بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، ويتضمن 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية”.

وكانت الزغبي كشفت بشكل تدريجي عن أسماء أغنيات الالبوم ومنها: “ما تصبح صبح”، “جوا قلبه”، “محاية”، “اللي براسي عملته”، “آه يا سيدي”، “مية وجع”، “الجمال لناسه”، و”أيام صعبة”,وفق كارلوس .

كما، تعاونت نوال في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، والملحن والموزع نديم الشاعرى.