مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها

وجه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خطابا لرئيس أمريكا، دونالد ترامب، بالإنجليزية، طالبه فيه برفع يديه عن فنزويلا وتركها لشأنها، وحمّله مسؤولية أي دماء قد تراق فيها.

وطالب الرئيس الفنزويلي، ترامب، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وتركها وشأنها.

جاء ذلك خلال كلمة وجهها مادورو بالإنجليزية لنظيره الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أثناء ترحيبه بالدبلوماسيين الفنزويليين، الذين عادوا من الولايات المتحدة، قائلا:”دونالد ترامب.. انقلاب في فنزويلا؟ لا! ليس بهذه الطريقة!.. لا تتدخل في شؤون فنزويلا، ارفع يدك عن بلادي فورا!”.

وقال مادورو الذي بث خطابه على موقع تويتر باللغة الإنجليزية:”ترامب، أنت مسؤول عن أي عنف قد يحدث في فنزويلا، إنها مسؤوليتك.. الدماء التي يمكن أن تراق في فنزويلا هي على يديك، أيها الرئيس دونالد ترامب”.

ودعا الرئيس الفنزويلي المعارضة في بلاده إلى التحلي بالشجاعة والحكمة والبدء بحوار وطني. وقال مادورو في حديثه إمام الدبلوماسيين: “أقول مرة أخرى، أنا مستعد من أجل فنزويلا البدء بجولة مفاوضات مع المعارضة الفنزويلية بأكملها، حيث يريدون ومتى يريدون وكيف يريدون”.

وأضاف مادورو”أدعو شعبي للوحدة والسلام واحترام الدستور. وأدعو المعارضة الفنزويلية للتحلي بالحكمة والعقل والشجاعة… وإعلان وقت بدء الحوار الوطني”.

وفي المقابل، أشار الرئيس الفنزويلي إلى أن 7 دبلوماسيين أمريكيين ما زالوا في كاراكاس للتفاوض على فتح “مكاتب المصالح” في كلا البلدين. وقال: “وافقت على التأشيرات وجميع الحصانة الدبلوماسية والامتيازات الدبلوماسية لمجموعة من سبعة دبلوماسيين أمريكيين موجودين هنا الآن”.

في وقت سابق، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وطالب الدبلوماسيين الأمريكيين بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة. ومع ذلك رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاعتراف بهذا الطلب، قائلاً إن مادورو ليس لديه السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة حظرت جميع أصول ومصالح شركة النفط التابعة للحكومة الفنزويلية ووضعتها تحت ولايتها القضائية، فضلا عن منعها للتعامل معها.

وادعى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أن الولايات المتحدة “تحافظ” على الشركة من أجل شعب فنزويلا وتتخذ إجراءات لحماية سوقها. وأوضح أن حجب حسابات الشركة المملوكة لفنزويلا يعني أن عائداتها لن تنقل إلى الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بل إلى غوايدو.