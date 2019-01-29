تتضمن دعوته لزيارة الاردن.. الفايز ينقل رسالة ملكية إلى امير الكويت

نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من جلالة الملك عبدالله الثاني، الى أخيه سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت، عبر فيها جلالته عن اطيب التحيات وخالص الأمنيات لسموه بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، ومشيدا بجهود سموه المستمرة في تعزيز مسيرة التقدم والتطور في الكويت، وتحقيق الرفاه والازدهار لشعبها، ومساعي سموه الدؤوبة لخدمة قضايا الامتين العربية والاسلامية، مؤكدا جلالته في رسالته، اعتزازه البالغ بالعلاقات الاخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية.

كما عبر جلالته في رسالته عن بالغ تقديره لمواقف سمو امير الكويت الاخوية النبيلة تجاه الاردن التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا جلالته حرصه الدائم على توسيع آفاق التعاون الثنائي وإدامة التنسيق والتشاور مع اخيه سمو امير دولة الكويت ازاء مختلف القضايا، وبما يسهم في تفعيل التعاون العربي المشترك، والقدرة على مواجهة مختلف التحديات التي تمر بها امتنا العربية.

وجدد جلالته الدعوة لسمو امير الكويت لزيارة الاردن لما تشكله من فرصة للبناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والارتقاء بها الى اعلى المستويات، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية، وان يحقق الشعب الكويتي طموحاته في المزيد من التقدم والانجاز، في ظل قيادة سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

من جانبه أكد سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امير دولة الكويت خلال استقباله اليوم في قصر بيان، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم والسفير الاردني لدى الكويت صقر ابو شتال، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وقال سموه، ان هناك تواصلا دائما مع جلالة الملك عبدالله الثاني، حول مختلف القضايا الاقليمية والدولية الراهنة وكل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية الكويتية الاردنية، والبناء عليها في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما اكد سموه حرص دولة الكويت على مواصلة دعمها للأردن ووقوفها الى جانبه على الدوام لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف المحيطة به، متمنيا سموه دوام الصحة والعافية لجلالة الملك عبدالله الثاني، وللأردن الامن والاستقرار والتقدم.

بدوره اشار رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز الى عمق العلاقات التاريخية والاخوية التي تجمع بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت، مؤكدا انها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا الامة العربية، كما هنأ سمو امير دولة الكويت بالذكرى الثالثة عشرة لتوليه مقاليد الحكم في الكويت .

وثمن الفايز توجيهات سمو امير دولة الكويت المستمرة، الداعمة والمساندة للأردن، خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الاردن جراء الاوضاع غير الآمنة وغير المستقرة المحيطة به.

وقال، “اننا في الاردن حريصون باستمرار على تعزيز علاقاتنا الاخوية مع دولة الكويت في مختلف المجالات”، مشيرا الى أن ما شهدته العلاقات الاردنية الكويتية من تطور كبير انما هو بفضل حرص وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، واخيه سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح .

واشاد رئيس مجلس الاعيان بحالة الامن والاستقرار التي تنعم بها دولة الكويت، والتطور الكبير الذي تشهده في المجالات كافة، بفضل القيادة الحكيمة لسمو الامير، ووعي المواطن الكويتي وحرصه على امن وطنه.

وأكد ان الاردن، ورغم ما يجري حوله من صراعات سياسية، الا انه استطاع الحفاظ على تماسك جبهته الداخلية ونسيجه الاجتماعي، وهو اليوم قوي سياسيا وامنيا، لكنه يواجه صعوبات اقتصادية بسبب الاوضاع المحيطة به.

واضاف، ان الاردن يعتبر دول الخليج العربي عمقه الاستراتيجي، مثلما ترى دول الخليج في الاردن عمقا استراتيجيا لها، مؤكدا اهمية زيادة الاستثمارات الكويتية في الاردن، وان يكون للكويت الدور الفاعل في مؤتمر لندن المقبل والذي يعقد لمساعدة الاردن وتمكينه من مواجهة اعباء اللجوء السوري والتحديات المختلفة التي فرضتها الاوضاع القائمة في المنطقة عليه.

وحضر اللقاء اعضاء الوفد المرافق لرئيس مجلس الاعيان الأعيان محمد حمدان وعلياء بوران، غازي ابو حسان، يوسف الجازي، رضا الخوالدة، وعادل بني محمد.