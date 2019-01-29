مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
أهم العناوين
جرينتش+2 02:26
الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها لعباس وتستمر باداء مهامها لحين تشكيل خليفتها

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني