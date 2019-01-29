الاردن يتقدم العام الماضي درجة واحدة في مؤشر مكافحة الفساد عن السابق

احتل الأردن المركز 58 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، والذي أعلنت عنه منظمة الشفافية الدولية صباح اليوم الثلاثاء، متقدماً بمركز واحد عن ترتيبه في عام 2017.

وحصل الأردن في ترتيب عام 2018 على 49 نقطة من أصل 100، فيما حاز في 2017 على 48 نقطة محتلاً حينها المركز 59 عالمياً.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد 2018 أنها ركزت في التصنيف الأخير على “رسالة عالمية واضحة أساسها الحقوق السياسية والاجتماعية والممارسات الديمقراطية، والتحديات المتعلقة بالحق في التعبير والمشاركة السياسية والمواطنة”.

وعلى المستوى العالمي، احتلت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا الستة مراكز الأولى على التوالي في المؤشر، فيما احتلت الصومال المركز الأخير على مستوى العالم، تسبقها سوريا وجنوب السودان بالتساوي.

عربياً حاز الأردن المركز الرابع بالتساوي مع السعودية، بعد الإمارات صاحبة المركز 23 المتقدمة على دولتي قطر وعُمان على التوالي.

ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمداً على 13 مصدراً للبيانات، منها استطلاع آراء خبراء في المنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها من المصادر.

وأطلقت منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد عام 1995 لقياس بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد، كالرشوة واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

كما يقيس المؤشر آليات لمكافحة الفساد، مثل محاسبة المسؤولين الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي، ومنع تضارب المصالح.

نتيجة المؤشر تُحتسب عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100.