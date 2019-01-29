استطلاع جديد يكشف ان معظم الامريكان متخوفون من تدهور بلادهم العام المقبل

اظهر استطلاع جديد اجرته وكالة الاسوشيتد برس، أن غالبية الامريكان لايتفقون مع الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة وان نصفهم يعتقدون أن الوضع العالمي للبلاد سيتدهور خلال العام المقبل.

وذرت الوكالة ، أن ” الاستطلاع اظهر انقساما في الرأي بشأن خطة الرئيس الامريكي في الانسحاب من سوريا وافغانستان بينما كان هناك حوالي ربع المستطلعين ليس لديهم اي رأي عن الموضوع بطريقة او اخرى ”

واضافت ان “ترامب حصل على درجات منخفضة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية حيث يوافق عليها 35 بالمائة من الامريكان بينما يرفضها 63 بالمائة ، فيما بدت الفجوة الحزبية كبيرة بشأن السياسة الخارجية لترامب حيث يوافق 76 بالمائة من الجمهوريين عليها ولايوافقهم على ذلك سوى 8 بالمائة من الديمقراطيين”.

وتابعت الوكالة أن “الاستطلاع اظهر ان حوالي 39 بالمائة من الامريكيين يوافقون على سحب 2000 عسكري امريكي من سوريا بينما 35 بالمائة لايوافقون على ذلك ويدعم قرار الرئيس 56 بالمائة من الجمهوريين و 26 بالمائة من الديمقراطيين”.

وواصلت أن “الاستطلاع اظهر ايضا أن 41 بالمائة يوافقون على انسحاب القوات الامريكية من افغانستان في مقابل 30 بالمائة لايوافقون على ذلك “.

وقال احد المستطلعين ويدعى ريتشارد كليفلاند من قدامى المحاربين من تكساس ” اعتقد انه حان الوقت لان تعود قواتنا الى الوطن من العراق وافغانستان وسوريا”، مضيفا “لقد فقدت الكثير من الأصدقاء الجيدين عندما كنت في فيتنام. أعتقد أن هذه كانت حرباً غبية أيضا”.