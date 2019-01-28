“رغد” تكشف عن قصيدة كتبها “صدام حسين” لبناته من داخل السجن

كشفت “رغد” ابنة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، عن قصيدة كتبها بخط يده من داخل السجن فى حب بناته بتاريخ 3 أبريل عام 2006.

وجاءت القصيدة كالآتى ..

تزاحمت وردات فى بيتنا وبناتى بها أجمل الورد

أم احمد وأم عدى وصغيرتهم حلاوة السعد

لهن أصول عريقة عربيات الأب والجد

العفة أساس فخرنا وشيختهم فى ذلك رغد

ولم تكن تلك المرة الأولى التى تكشف فيها رغد صدام حسين عن رسالة بخط يد والدها، حيث سبق ونشرت منذ يومين عبر حسابها الشخصى، رسالة من صدام حسين إلى عائلته، وجاءت الرسالة التى كتبها صدام بتاريخ 7 ديسمبر 2005، كالآتى “وحسب العمر.. أم عدى، أم عمر، أم علي، أم أحمد، والحلاوة الصغيرة حلا، إننى بصحة تامة وبنعمة وفضيلة من الله فلا تقلقوا واذكروا الله يذكركم و يسدد أقدامكم، والسلام عليكم و رحمة الله”.