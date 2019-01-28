تفعيل دور أئمة ووعاظ وخطباء وزارة الأوقاف في التوعية باخطار المخدرات

رعى امين عام وزارة الاوقاف المهندس عبدالله العبادي، اليوم الاثنين لقاء مدير ادارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الامن العام العميد انور الطراونة بالأئمة والخطباء من مختلف محافظات المملكة، ضمن خطة الوزارة في التوعية وتضمين مفاهيم مكافحة المخدرات في خطب الجمعة والدروس الدينية.

وقال العبادي ان “للأئمة والوعاظ والمرشدين دورا بارزا في توعية المجتمع وتوجيهه لمحاربة آفة المخدرات من خلال خطب الجمعة التي تعتبر اهم مؤتمر اسبوعي للمسلمين في مختلف انحاء الارض”، مؤكدا ضرورة التركيز على توعية الاهل بتربية ابنائهم الاطفال والشباب وزرع القيم الصحيحة.

بدوره قدم مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة ملخصاً استعرض من خلاله ابرز الإنجازات التي حققها العاملون في الإدارة، واحصائيات قضايا الاتجار والترويج والتعاطي، مؤكدا اهمية الدور الذي يؤديه الائمة وخطباء المساجد من خلال الدروس الدينية وخطب الجمعة والتي تعتبر من اهم وسائل التواصل مع الناس وتوجيههم نحو الطريق الصحيح ورفض السلوكات الخاطئة والمخالفة للشرع الحنيف.

واكد ان المخدرات موضوع يؤرق العالم كله حيث تقوم ادارة مكافحة المخدرات في الاردن بمكافحة هذه الآفة من خلال خلق ايجاد مجتمع رافض لها عن طريق ائمة المساجد و الوعاظ، كاشف عن أن عدد قضايا المخدرات العام الماضي تجاوز 18 الف قضية بزيادة تقدر بـ 32 بالمئة عن العام 2017 الامر الذي يعكس الاهتمام الرسمي في مكافحة هذه الآفة.

وأشار بهذا الخصوص الى أهمية الوعي الى ان مجتمعنا الاردني يتميز بأنه “يتحسس كثيرا من هذا الموضوع ويرفضه رفضا قاطعا وهو ما يعزز ايجاد الحلول ويساعد الاجهزة المعنية في اداء عملها”، مشيرا الى ان الدولة الاردنية “اسندت قضايا المخدرات لمحكمة امن الدولة لخطورتها واثرها على المجتمع وكون من يعمل في هذا المجال خائنا وقاتلا للمجتمع وهذا ما يؤكد اننا في حالة حرب مع المخدرات”.

وبين ان ادارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الامن العام قدمت 8 شهداء حتى الآن و العديد من الجرحى اثناء تأديتهم لواجبهم في مكافحة هذه الآفة، وملاحقة مروجين وتجار هذه الافة الخطيرة على المجتمع، مؤكدا ان الإدارة ستبقى تتابع نشاطها بهمة دون كلل او ملل بالتعاون مع باقي الاجهزة و المؤسسات المعنية.