أسماء الأسد تخضع في المشفى العسكري بدمشق لعمليّة جراحيّة ناجحة بالثدي

أعلنت صفحة رئاسة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، عن خُضوع السيّدة الأُولى أسماء الأسد حرم رئيس الجمهورية الرئيس بشار الأسد، لعمليّة جراحيّة في الثدي.

وقالت الصفحة الرسميّة: “كما بدأتها بقوّة وثقة وإيمان، السيدة أسماء الأسد تُتابع علاجها من الورم الخبيث، وتُجري عملية جراحيّة في الثدي بالمشفى العسكري بدمشق، تكلّلت بالنجاح، وأرفقت مع منشورها صورةً للسيدة الأُولى، وقد وضعت على رأسها منديلاً، تُخفي فيه سقوط شعرها، جرّاء العلاج.

وكانت الرئاسة السوريّة، قد أعلنت إصابة السيدة أسماء بسرطان الثدي أغسطس الماضي، وفي كسر علني للعادة التي كانت تُرافق مرض المسؤولين في الدولة السوريّة، التي كانت عادةً ما تُرافقها الغُموض، ويتم التعتيم عليها، إعلاميّاً، في أجواء من السريّة.