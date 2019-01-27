انتهاء مربعينية الشتاء يوم الأربعاء المقبل وستليها الخمسينية الاقل برودة

أفاد مدير عام دائرة الأرصاد الجوية المهندس حسين المومني ان مربعينية الشتاء لهذا الموسم ستنتهي يوم الاربعاء المقبل.

وقال المومني إن الاداء المطري لهذا الموسم حول معدله العام، أو يزيد في اغلب مناطق المملكة باستثناء المناطق الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والاغوار الجنوبية، مشيرا الى ان مجموع الامطار المتراكمة منذ بداية الموسم المطري بلغت في المناطق الشمالية 0ر309 ملم محققة ما نسبته 73 بالمئة من معدلها الموسمي العام، و8ر265 ملم في الاغوار الشمالية محققة ما نسبته 76 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

وحققت المناطق الوسطى الغربية مجموعا مطريا بلغ 9ر274 ملم محققة ما نسبته 66 بالمئة، والمناطق الوسطى الشرقية 46 بالمئة بمجموع مطري بلغ 5ر56 ملم، والمناطق الشرقية 7ر27 ملم محققة ما نسبته 31 بالمئة، الاغوار الوسطى 5ر242 ملم محققة 87 بالمئة من المعدل الموسمي العام، الاغوار الجنوبية 5ر7 ملم بنسبة 10 بالمئة.

وحققت المناطق الجنوبية الغربية 28 بالمئة بمجموع مطري بلغ 8ر65 ملم، المناطق الجنوبية بما فيها العقبة بمجموع مطري بلغ 7ر35 ملم محققة ما نسبته 75 بالمئة من معدلها الموسمي العام.

واضاف ان مجموع كميات الامطار في المناطق الشمالية خلال فترة المربعينية 6ر175 ملم بزيادة عن معدل الفترة بنسبة 33 بالمئة، وفي الاغوار الوسطى 3ر90 ملم بزيادة 13 بالمئة، وفي المناطق الوسطى الغربية والاغوار الشمالية دون معدلاتها العامة بنسب تراوحت بين 12 بالمئة الى 73 بالمئة.

يذكر أن اعلى مجموع مطري خلال فترة المربعينية بلغ 5ر212 ملم في محطة رصد راس منيف بمحافظة عجلون محققة 162بالمئة من معدلها العام لفترة المربعينية، وبمجموع مطري بلغ 4ر456 ملم بنسبة 78 بالمئة من معدلها المطري الموسمي العام.

ومع نهاية مربعينية هذا الشتاء تبدأ خمسينية الشتاء، وتقسم الى اربعة اقسام، كل واحد مدته 12 يوما ونصف اليوم، سعد الذابح تمتد من 30 كانون الثاني وحتى 11 شباط، وسعد بلع يمتد من 11 الى 24 شباط، وسعد السعود من 24 شباط الى 8 آذار، وسعد الخبايا الذي يمتد من 8 آذار وحتى 20 آذار.

وافاد المومني ان السجلات المناخية في دائرة الارصاد الجوية تشير الى ان معدل درجة الحرارة العظمى في مدينة عمان خلال فترة خمسينية الشتاء تبلغ 0ر15 درجة، فيما يبلغ معدل درجة الحرارة الصغرى لنفس الفترة 0ر5 درجة، وان اعلى درجة حرارة عظمى مسجلة في مدينة عمان كانت بتاريخ 18/3/1925 وبلغت 2ر32 فيما بلغت اقل درجة حرارة صغرى 5ر6 درجة مئوية دون الصفر المئوي بتاريخ 28/2/1959. وبلغت اعلى كمية امطار يومية مسجلة في مدينة عمان خلال فترة خمسينية الشتاء 80 ملم وذلك بتاريخ 3/2/1924.

اما على مستوى المملكة، فقد سجلت محطة رصد غور الصافي بتاريخ 15/3/2010 اعلى درجة حرارة عظمى خلال فترة الخمسينية، وبلغت 0ر40 فيما سجلت اقل درجة صغرى لنفس الفترة في محطة رصد الشوبك بتاريخ 6/2/1993 بلغت 5ر12 دون الصفر المئوي، فيما سجلت محطة رصد الطفيلة اعلى مجموع مطري يومي بتاريخ 11/2/1974 وبلغ 121 ملم.