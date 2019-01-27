القبض على امرأة عربية خطفت طفلاً رضيعاً من والده

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في بحث جنائي العاصمة / قسم جنوب عمان، قد تمكنوا من استعادة طفل رضيع بعمر يوم واحد تعرض للخطف من قبل إحدى السيدات مساء أمس السبت، وإعادته لذويه بصحة جيدة في ذات اليوم، وإلقاء القبض على الخاطفة – تبين أنها من جنسية عربية – بدافع الاحتفاظ به كونها فقدت جنينها واخفت ذلك عن عائلتها .

وأوضح الناطق الإعلامي أن مركز أمن البيادر تلقى يوم أمس بلاغا من أحد الأشخاص من جنسية عربية بتعرض وليدهُِ البالغ من العمر يوماً واحداً للخطف من قبل سيدة كانت قد تواصلت معه، مدعية أنها تعمل مع إحدى الجهات المعنية بتقديم المساعدات للاجئين ، ولدى وصولها مساء أمس وكان يحمل طفله الرضيع ، طلبت منه إبقاء الطفل معها لحين إدخال الأغراض التي أحضرتها إلى منزله، ليُفاجأ بعد إيصال الأغراض بمغادرة السيدة بصحبة الرضيع إلى جهة غير معلومة.

وأكد الناطق الإعلامي أنه فور تلقي البلاغ بوشرت التحقيقات التي أدت لتحديد هوية السيدة، حيث تم خلال ساعات التعرف عليها بأنها من جنسية عربية ومن سكان محافظة اربد، وقد تم التوجه لمكان سكنها وبتفتيش المنزل جرى العثور على الطفل الرضيع بصحة جيدة، وألقي القبض على السيدة، وبالتحقيق معها اعترفت بأخذ الطفل للاحتفاظ به كونها فقدت جنينها قبل الولادة، وأخفت الأمر عن عائلتها، وأنها كانت قد أخبرتهم أنها توجهت إلى أحد المستشفيات ووضعت مولودها، وأحضرت هذا الطفل على اعتبار أنه مولودها الجديد.

وقال الناطق الإعلامي أنه تم تسليم الرضيع لذويه بعد إجراء الفحوصات الطبية التي أكدت سلامته، وجرى توديع السيدة للقضاء.