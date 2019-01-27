اصغر شاعرة اردنية تشترك في تصفيات مسابقة أمير الشعراء بابو ظبي

يشارك الشاعران يارا الحجاوي وهاني عبدالجواد في تصفيات مسابقة أمير الشعراء في أبوظبي بموسمها الثامن الى جانب 18 شاعرا من 13 دولة.

ودخلت الحجاوي 18 عاما في تصفيات المسابقة كأصغر شاعرة في تاريخ المسابقة الى جانب الشاعر هاني عبد الجواد ليحملا اسم الأردن في المسابقة التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في ابوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.

وقال نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية اللواء عيسى المزروعي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في ابوظبي: إنّ اللجنة نجحت بفضل ايمانها بمبدأٍ إنسانيٍّ عظيمٍ، يَتجلَّى في نشرِ قِيَمِ الفكرِ، والثقافةِ في اطلاق مشروع ثقافي كبير عبر مسابقة ” أمير الشعراء” بإعادة الحياةِ إلى الشعر كلُغةِ خطابٍ يحملُ مضامينَ الفكرِ الإنسانيِّ الرَّاقيِ، والأخلاقِ السامية.

وقال عضو لجنة تحكيم المسابقة الدكتور علي بن تميم: إن هذه المسابقة هي برنامجُ ادبيُّ ثقافيّ نجح في أن يؤسسَ ويسوق المُنتج، والإبداعِ الشعري العربي من خلال رؤيةٍ إعلاميةٍ مُتفرّدةٍ استقطبتِ اهتمامَ المُشاهدِ، وجذبتْهُ لمتابعة نجومٍ في الأدب كانوا مُغيبينَ عن المشهد الثقافي العربي والإعلامي.

وأضاف ان النصوص تُقوَّمُ بحضور المشاهد، ويتعرّفُ على المتنافسين، وعلى نصوصِهم، والرؤى النقديةِ لها، ومعاييرِ لجنة التحكيم في تقويمِها، وصولًا إلى إعلان أميرٍ للشعراء.

وقال مدير اكاديمة الشعر في ابوظبي سلطان العميمي: إن المسابقة تضم في هذا الموسم 11شاعرة و9 شعراء تم اختيارهم من بين آلاف الشعراء المتقدمين.

وأضاف ان المسابقة شهدت منذ موسمين تحولاً مهماً من خلال الحضور الشعري للشاعرات في مقابل الشعراء، فقد كان عددهن عام 2007 وهو الموسم الأول 6 من أصل 35 شاعراً ليصبح في الموسم السابع 10 شاعرات من أصل 20 شاعراً، ثم ارتفع في الموسم الثامن “الحالي” إلى 11 شاعرة من أصل 20 شاعراً، بما نسبته 55 بالمئة.

وأوضح العميمي أن لقب أميرة الشعراء يبدو أنه لم يعد بعيدا في ظل هذه المنافسة الشديدة من الشاعرات وما تقدمه من مستويات مميزة جداً، تنبئ عن حضور مهم للقصيدة الأنثوية في المسابقة بشكل خاص، والساحة الشعرية بشكل عام.

وردا على سؤال لوكالة الأردنية (بترا) قال العميمي: إن اختيار الشاعرة الأردنية يارا الحجاوي كأصغر مشاركة جاء من خلال قصيدتها التي اثبتت وجودها والاختبارات من لجنة التحكيم التي سبقت الوصول الى هذه المرحلة بتفوق.

وعن إمكانية وجود سيدة في لجنة تحكيم المسابقة، قال: إن إدارة برنامج “امير الشعراء” تدرس كل ما من شأنه ان يسهم في اثراء الشعر وبما يسهم في تأسيس مشروع ثقافي عربي متفرد.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في المسابقة على لقب “أمير الشعراء” ومليون درهم إماراتي وميدالية ذهبية ووشاح بشعار المهرجان وشهادة فوز، إضافة إلى طبع ديوان مسموع ومقروء، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 500 ألف درهم إماراتي، والمركز الثالث 300 ألف، والرابع 200 ألف، والخامس 100 ألف درهم.