وفد المحامين السوريين يلتقي رئيسي مجلسي الاعيان والنواب

قال نقيب المحامين السوريين، نزار سكيف، إن الأبواب مفتوحة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أينما كانوا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم السبت، مع نقيب المحامين الأردنيين، مازن ارشيدات، أن مجلس الشعب السوري سيلبي دعوة رئيس مجلس النواب الأردني لحضور مؤتمر اتحاد البرلمانيين العرب في عمان.

من جهته، قال ارشيدات “سنلتقي اليوم رئيس مجلس الأعيان وغدا رئيس مجلس النواب ولو كان رئيس الوزراء عمر الرزاز موجودا لكان هناك لقاء معه”.

وكان وفد من نقابة المحامين السوريين، قد وصل عمان، امس الاول الخميس، في زيارة تستمر 3 أيام، تلبية لدعوة من نقابة المحامين الأردنيين.