نقيبا المحامين الأردنيين والسوريين يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الثنائية

رحب نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، بزيارة وفد المحامين السوريين الى الأردن، ردا على زيارة مماثلة قام بها وفد من النقابة الى دمشق مؤخرا.

وقال ارشيدات، في مؤتمر صحفي مشترك مع نقيب المحامين السوريين نزار سكيف، في مقر النقابة بمجمع النقابات المهنية، اليوم السبت، إن الزيارات المتبادلة لنقابيين ونواب إلى دمشق، تحمل معانٍي سياسية، مؤكدا وحدة المصير بين الشعبين الأردني والسوري.

وتطرق ارشيدات الى الزيارات المتبادلة بين الطرفين، والجهود التي تبذلها النقابات المهنية الأردنية في تطوير العلاقات المشتركة، وإعادة إعمار سورية، فقال إن هناك خطوات عملية بدأتها النقابة، وفتحت الباب لنقابات أخرى مثل نقابتي المهندسين والمقاولين، اللتين وقعتا اتفاقيات تعاون مشترك لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في سورية.

من جانبه، أكد نقيب المحامين السوريين، نزار سكيف، ان زيارته للأردن تعبر عن الحرص السوري على تعزيز العلاقات مع الاردن الشقيق، نظراً لان الزيارات المتبادلة لنقابيين ونواب من كلا البلدين، تشكل مقدمة للمزيد من اعادة العلاقات بين عمّان ودمشق الى عهدها السابق.

كما وجه سكيف التحية للأردن قيادة وشعبا، داعيا الأردنيين إلى زيارة سورية، ومشددا في الوقت نفسه على أن “ما يشاع عن ضعف الأمن هناك محض اكاذيب، وأن الحدود السورية مفتوحة بالكامل، ويمكن لأي لاجئ سوري العودة إلى وطنه بأمان”.