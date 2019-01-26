مصر تحذر حماس من تلبية رغبة أيران في التصعيد مع إسرائيل

زعمت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية في تقرير لها، امس الجمعة، إن مصدرا أمنيا مصريا رفيعا قد كشف أن المخابرات المصرية، حذرت حركة حماس، من عدم وقوف مصر إلى جانبها، في حال قيام الجيش الإسرائيلي بقصف قطاع غزة.

وأكد المصدر الأمني المصري، أن القاهرة، ترفض التدخل في مساعي قطر بالقطاع، ولن تتدخل في مسألة نقل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وحملت المخابرات المصرية، حركة حماس، مسؤولية التصعيد الأخير مع إسرائيل، رغم تأكيدات حركة حماس أنها ليست المسؤولة عن هذا التصعيد.

ونقلت الصحيفة الاسرائيلية، عن المصدر الأمني المصري قوله: “إن القاهرة طالبت حركة حماس بالالتزام بالهدوء وبتفاهمات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التي كانت برعاية مصرية”.

وأضاف المصدر المصري “أن القاهرة طلبت من حماس أن تقرر فيما إذا كانت ملتزمة مع إيران، أم أنها معنية بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع إسرائيل، برعاية المخابرات المصرية”.

وأشار المصدر المصري، إلى أن القاهرة أوضحت لحماس، أنها لن تسهم في إنجاح جهود قطر في غزة، وعلى حماس أن تتحمل القصف الإسرائيلي، بسبب محاولات “الجهاد الإسلامي” المقرب من طهران، التصعيد مع إسرائيل، وأن القاهرة لن تتدخل لصالح حماس، في أي تصعيد جديد مع إسرائيل.