قائمة جديدة باسماء ضباط الأمن العام المحالين الى التقاعد بناء لرغبتهم

قرر مجلس الوزراء إحالة الضباط المذكورين تالياً على التقاعد بناء على طلبهم.
الرتبة الإســـــم
عميد وائل محمد “عودة الله”
عميد تيسير يوسف عبدالله
عميد انس محمد مفضي
عميد فخري عبدالكريم ابراهيم
عميد عمر فهاد عايد
عميد امجد سعود قطيفان
عميد صالح ابراهيم محمد
عميد/قاضي شرطي مصطفى عبدالله محمود
عميد محمد فوزي مطير
عميد سفيان علي حسين
عميد جمال علي عبدالله
عميد عبدالله حسين العلي
عميد محمد حمدي محمد
عميد خالد محمد محمود
عميد محمود محمد مفضي
عميد فيصل هايل ذياب
عميد عيسى محمود يوسف
عميد غالب سليمان غيث
عميد محمد فليح محسن
عميد ركن عبدالله سليمان عمر
عقيد ركن احمد جويعد سليمان
عقيد محمد عبدالرحمن ذياب
عقيد محمود علي سليمان
عقيد مجدي “صلاح الدين” الخص
عقيد عبدالباسط رجا احمد
عقيد محمد سليمان عبدالرحمن
عقيد ايمن محمد سليمان
عقيد عماد اسماعيل موسى
عقيد نواف ممدوح احمد
عقيد فيصل احمد علي
عقيد ركن محمد كامل محمد
عقيد غسان حسن فالح
عقيد عزالدين محمد يوسف
عقيد محمد عيد نايف
عقيد جمال محمد كامل
عقيد فهد احمد مقبول
عقيد حسين عبداللطيف مسلم
عقيد وليد احمد محمد
عقيد محمود زهير محمود
عقيد بلال حماد محمد
عقيد نصر خالد سليم
عقيد تيسيراحمد فاضل
عقيد ثروت منصور حافظ
عقيد محمد احمد عبده
عقيد خالد علي محمد
عقيد عبدالله محمد خليل
مقدم محمد علي ماهر
مقدم فؤاد الياس محمد
مقدم رائد محمد حسين
مقدم علي عبدالكريم عواد
مقدم بسام سامح عبدالحميد
مقدم كمال صالح حباس
مقدم محمد علي احمد
مقدم عبدالله مفضي صباح
مقدم مهند بسام سعدالدين
مقدم محمود سليمان ابراهيم
مقدم ابراهيم ظاهر مفلح
رائد ناصر عشوي زيتون
رائد مصطفى محمد الحاج مصطفى
رائد خالد وليد عبدالكريم
رائد وصفي عبدالكريم احمد
رائد يوسف موسى باير
رائد عالي جمال عبدالرحمن
رائد محمد عيسى مفلح
رائد محمد علي راضي
رائد عبدالله محمد عبدالله
رائد معن محمد محمود
رائد مصعب سليم احمد
رائد صالح عبدالله عيد
رائد مالك خلف سليمان
رائد رائد محمد عبدالله
رائد وائل حكمت فواز
رائد احمد جميل مفلح
رائد كفاح علي حمد دخل الله
رائد جميل سالم سلمان
نقيب عبدالمجيد عطا سلامه
نقيب خالد احمد خلف
نقيب نبيل محمد علي
نقيب عبدالله حكمت عبدالله
نقيب صالح راضي نهار
نقيب طارق محمد سعيد
نقيب احمد عبدربه سلمان
نقيب عماد احمد فاضل
نقيب فهد حسين مسند
ملازم1 محمد صالح ابراهيم
ملازم1 عيسى محمد يوسف
ملازم1 عايش يوسف محمود
ملازم1 سامر محمد سامي
ملازم1 باسل غازي احمد
ملازم1 حافظ موسى سليمان
ملازم1 اسامه ابراهيم احمد