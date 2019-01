جورج وسوف يتسبب بتجدد الحرب الناعمة بين إليسا وريما ابنة فيروز/ فيديو

عادت الحرب بين المطربة إليسا وريما رحباني، ابنة السيدة فيروز، مجدداً بعد سنوات من التراشق والخلافات بينهما بسبب غناء إليسا لفيروز وهو الأمر الذي لا يعجب ريما رحباني وجددت تصريحات جورج وسوف حول الغناء لفيروز حرب التصريحات بينهما.

واشتعل الخلاف مجدداً بعد تصريحات الفنان جورج وسوف الأخيرة حول عدم جرأته على الغناء لفيروز في الحفلات وهو ما علقت عليه ابنتها ريما رحباني بالإشارة إلى إليسا بدون ان تسميها وقالت:”الحقيقة مش مهم حدا يسمعا بِقَدْر ما كان كتير مهم هالفنانين الزغار والكبار يسمعوها لعلَّ وعسى يتعلّموا من سلطان الطرب، يعني عدا عن إنّهن عم يخِلّوا بالحقوق..ما بعرف منين عم بيجيبوا كل هالتواضع بإنّهن ع شوي،يتركوا أغانيهن الخاصة، إنْ وُجِدَت، وما يغنّوا إلا لفيروز”.

ولم تصمت إليسا على تصريحات جورج وسوف التي استخدمتها ابنة فيروز ضدها وللسخرية منها مجدداً، ونشرت سريعاً مقطعاً من أداءها لأغنية “وطني” لفيروز من احدى حفلاتها وعلقت قائلة إنها ستغني دائماً بكل فخر لفيروز وستجروأ على تأدية أغانيها الجميلة دائماً ووصفتها بالاسطورة التي ستظل في القلوب، وفخورة بانها في حياتنا، وهو ما اعتبر رداً حاسماً على الانتقادات الجديدة من ابنة فيروز.

ولاقى رد إليسا انقساماً وجدلاً بين الجمهور، والذين اعجب بعضهم بجرأة إليسا وغناءها لفيروز في حين سخر منها البعض وهاجمها بسبب طريقة غناءها لفيروز وعدم تمكنها من أداء الأغاني بالطريقة الصحيحة، وهو الانتقاد الدائم الذي تواجهه إليسا بسبب غناءها للأغاني القديمة، واكتفت ريما رحباني بالرد بطريقة غير مباشرة بالسخرية من طريقة نطق إليسا للحروف والكلمات في الأغنية بكتابتها في تدوينة:” يه يه يه”.

Yes and yes. I will always dare and sing these beautiful legendary songs for our living legend #fayrouz

Always in our heart and our performances. Proud to have her in our life pic.twitter.com/oXGJHrOCVm

— Elissa (@elissakh) January 24, 2019