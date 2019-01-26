نصر الله يحذر نتنياهو ألا يخطئ التقدير لان محور المقاومة سيتعاطى مع اعتداءاته على سوريا بشكل مختلف/ فيديو
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انقسام داخلي حول الاوضاع العامة في الكيان الاسرائيلي

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