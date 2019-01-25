دنيا سمير غانم تتخلى لشقيقتها عن بطولة مسلسل”سوبر ميرو”

بدأت الفنانة إيمي سمير غانم التجهيز لمسلسلها الجديد “سوبر ميرو”، الذي تخوض من خلاله أولى بطولاتها في الدراما التلفزيونية، بمشاركة الفنان حمدي الميرغني في رمضان المقبل.

وقالت مصادر فنية أن دنيا سمير غانم كانت المُرشحة الأولى لبطولة “سوبر ميرو”، ولكنها حينما اطلعت على السيناريو وتفاصيل الشخصية، وجدتها أنسب لشقيقتها “إيمي” وفضلت الاعتذار عنها، واقترحت على الجهة المنتجة إسناد دور البطولة لـ “إيمي”، وهو ما قوبل بموافقة من جهة الإنتاج.

يذكر أن “كابتن ميرو” من إخراج خالد الحلفاوي، وجار اختيار باقي أبطاله.