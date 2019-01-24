إليسا تكشف ان والدها اصيب بمرض السرطان قبل اصابتها

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، للمرة الأولى، عن إصابة والدها بسرطان المعدة، مشيرة إلى أنها وعائلتها أخفوا أمرَ مرضه عنه لمدة 7 سنوات.

وقالت إليسا خلال مشاركتها في منتدى دبي الصحي، إن والدها “كان رجلًا متعلمًا، ورغم ذلك فضلوا عدم إخباره بمسألة إصابته بالسرطان، خوفًا على حالته النفسية”.

وأضافت: “والدي ظل يسألني لمدة 7 سنوات بشأن حقيقه مرضه وهل هو مصاب بالسرطان، إلا أنني نفيت تمامًا ورفضت إخباره طوال تلك الفترة”.

وتابعت: “الأطباء قالوا إنه لن يعيش أكثر من 6 أشهر، ولكن بسبب حفاظنا على رفع روحه المعنوية، عاش أكثر من 7 سنوات”.

يذكر أن الفنانة إليسا أصيبت هي الأخرى بسرطان الثدى، وأعلنت ذلك في كليب” إلى كل اللي بيحبوني” الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.