استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية يكشف ان الغالبية العظمى من الأردنيين تطالب بتبادل السفراء بين عمان ودمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 10:40
نيابة محكمة أمن الدولة توقف عدداً من كبار المتهمين في قضية (الدخان) وتحذر من تداول اخبار غير صحيحة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني