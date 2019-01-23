قائمة باسماء ضباط الأمن العام المحالين الى التقاعد بناء على رغبتهم

قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إحالة عدد من ضباط الأمن العام على التقاعد بناءً على طلبهـم، وتاليا الأسماء:

عميد حسام سميح سليمان

مقدم عوض خلف عوض

مقدم انس محمد سلامه

رائد ماجد سلامة عبدالله

رائد وصفي عبدالله محمود

رائد نسيم احمد محمود

رائد زياد صالح احمد

رائد محمد ضامن عليان

رائد ايوب عثمان عبدالعزيز

رائد قاهر محمد علي

رائد ايمن يوسف فندي

رائد اسامه حسين علي

رائد باسم حمدان حسن

رائد محمد سالم عبدالله

رائد محمد عبدالرحمن عواد

رائد اكتب مصطفى حماد

رائد وسام حسين محمد

رائد باسم محمد فالح

رائد فادي نزال عيد

رائد وائل سلامة حسين

رائد احمد محمد حسين

رائد نضال عبدالله رشيد

رائد بشير توفيق مصطفى

رائد رائد قاسم محمد

رائد محمد صلاح مصطفى

رائد حمدالله احمد سليمان

رائد رامي فايز ضيف الله

رائد امين عبد احمد

رائد حمزه سليمان احمد

رائد سرحان منصور حمد

رائد احمد سلطي يوسف

رائد محمد احمد قاسم

رائد وصفي حمد محمد

رائد عماد محمد علي

نقيب احمد شحاده توفيق

نقيب محمود عزت محمد

نقيب نائل محمد احمد

نقيب وصفي زيدان قفطان

نقيب برهان خالد مصطفى

نقيب ياسر سمير عطالله

نقيب عاصم محمد منوخ

ملازم1 محمد امين دخل الله محمد

ملازم1 عبدالله احمد سالم

ملازم1 سلطان سليمان سلامه

ملازم1 مهند عادل محمد

ملازم1 يوسف سلامه احمد

ملازم1 علي محمد دخل الله

ملازم1 احمد مصطفى عباس

ملازم1 غاندي عارف عبدالله

ملازم1 اسماعيل علي سليم

ملازم1 مأمون عبدالكريم جبريل

ملازم1 حسين ابراهيم حواج

ملازم1 اميره احمد محمد

ملازم2 اسامه محمد عبدالله

ملازم1 حكمت عبدالله محمد

ملازم1 زياد ابراهيم فرج

ملازم1 محمد علي ارحيل

ملازم1 اسامه سلطان منصور

ملازم1 سلمان عبد سلامه

ملازم1 نائل فوزي مصطفى

ملازم1 احمد عويد وقعان

ملازم1 سامر عبدالرحمن صالح

ملازم2 سفيان خلف حموده

ملازم1 بسام محمد مصطفى

ملازم1 مجدي محمد ذيب

ملازم1 باسم خليل عبدالكريم

ملازم1 رياض ناصر محمد

ملازم1 علي سليمان مفلح

ملازم1 عمر عبدالعزيز عبدالحليم

ملازم1 بسام محمد محمود

ملازم1 محمد احمد جعفر

ملازم1 مجدي محمود ابراهيم

ملازم1 عبدالله حسين محمد

ملازم1 احمد محمد موسى

ملازم1 غسان فهد محمد

ملازم1 عبدالله حمدان محمد

ملازم1 احمد محمد سليمان

ملازم1 عبدالمجيد مفضي سالم

ملازم1 احمد سليم ماضي

ملازم1 علاء الدين صالح ذيب

ملازم1 مؤنس محمد راضي احمد

ملازم1 احمد خير محمد خلف

ملازم1 راغب علي راغب

ملازم1 محمد توفيق محمد

ملازم1 علي محمد سعيد موسى

ملازم1 محمد حامد اسعيد

ملازم1 احمد خليل عبدالمهدي

ملازم1 مروان محمود عبدالله

ملازم1 محمد جميل عطا

ملازم1 محمد احمد سلمان

ملازم1 مهند حامد علي

ملازم1 ضياء امين حسن

ملازم1 نسيم محمد عقله

ملازم1 فارس محمد مفلح

ملازم1 محمد خير علي خلف

ملازم1 عبدالاله عبدالكريم عطاالله

ملازم1 محمد موسي عبدالمجيد

ملازم1 باسم هلال محمد

ملازم1 مهند عادل محمود

ملازم1 مهند علي عبدالله

ملازم1 محمد سالم عوده

ملازم1 نضال فايز صالح

ملازم1 عبدالله علي كايد

ملازم1 احمد عبدالعزيز عبدالوالي

ملازم1 مهند خلدون سليمان

ملازم1 رياض خليل احمد

ملازم1 علي باير عبدالله

ملازم1 علي احمد محمد

ملازم1 سلطان وديع توفيق

ملازم1 علاء الدين صالح يوسف

ملازم1 مصطفى عدنان جعفر

ملازم1 حسن احمد عبدربه

ملازم1 سليمان سالم عوده

ملازم1 ايهاب تيسير ابراهيم

ملازم1 عمر محمد عبدالله

ملازم1 مخلد رجا عبدالله

ملازم1 محمد فايز ضيف الله

ملازم1 احمد سليمان علي

ملازم1 محمد علي ابراهيم

ملازم1 شادي سالم محمد

ملازم1 عمر خليل حسين

ملازم1 احمد محمد احمد

ملازم1 محمد سليمان محمد

ملازم1 سليمان عبدالرحمن سليمان

ملازم1 هشام محمود كايد

ملازم1 فؤاد صالح علي

ملازم1 محمد صبحي عبدالله

ملازم1 ماهر سالم يحيى

ملازم1 عواد عوده عواد

ملازم1 عاطف عبدالله محمد

ملازم1 ابراهيم محمود ابراهيم

ملازم1 زهير خلف عبدالجليل

ملازم1 رزق الله هزاع سلامه

ملازم1 بدر احمد سليمان

ملازم1 فؤاد جميل ابراهيم

ملازم1 فرحان منصور فرحان

ملازم1 محمود عبدالمجيد عبدربه

ملازم1 لؤي ابراهيم فالح

ملازم1 محمد عوده الطرقي

ملازم1 انس تركي حمد

ملازم1 اسامه جازي رضوان

ملازم1 علاء عبدالرحمن اعنيزان

ملازم1 فالح عبدالحافظ عيسى

ملازم1 احمد طلال عبدالله

ملازم1 هارون داوود عبدالله

ملازم1 وقاص تركي حمد

ملازم1 محمد يحيى حسن

ملازم1 سعد خالد سليمان

ملازم1 محمد موسى احمد

ملازم1 وائل ممدوح شتيوي

ملازم1 احمد توفيق جميل

ملازم1 محمد عبدالمهدي عبدالمعطي

ملازم1 سامر عدنان سليم

ملازم1 نمر سالم محمد

ملازم1 ابراهيم محمد عطاالله

ملازم1 احمد عواد قطيش

ملازم1 خالد بركات عبدالعزيز

ملازم1 امجد هاشم يوسف

ملازم1 رعد محمد ابراهيم

ملازم1 توفيق محمد ناصر

ملازم1 فراس عبد علي

ملازم1 جميل سعد الدين علي

ملازم1 احمد سليمان محمد

ملازم1 هاني احمد سليمان

ملازم1 جميل قسيم خلف

ملازم1 بسام بشير سلامه

ملازم1 مامون محمد يوسف

ملازم1 طلال محمد علي

ملازم1 زكريا اكرم احمد

ملازم1 عوده عبدالنبي احمد

ملازم1 فارس احمد محمد

ملازم1 فؤاد قبلان زعل

ملازم1 نايف شفيق عقله

ملازم1 عاصم عيسى عبدالنبي

ملازم1 متعب موسى حمد

ملازم1 حماد عدنان صلاح

ملازم1 ماهر محمد طالب

ملازم1 يوسف فهد محمود

ملازم1 وليد حسني منوخ

ملازم1 احمد محمد فارس

ملازم1 عبدالناصر راضي نجيب

ملازم1 عاطف علي حسين

ملازم1 احمد فرحان سليمان

ملازم1 عبدالله محمد فالح

ملازم1 قاسم عبدالله حسين

ملازم2 رائد وليد اسماعيل

ملازم2 معاذ محمد عبدالله

ملازم2 مؤيد محمد باير

ملازم2 حسن محمد علي

ملازم2 زعل ارشيد زعل

ملازم2 مروان يحيى محمد

ملازم2 عوض موسى خلف

ملازم2 مشهور عزت علي

ملازم2 محمد خلف قطيفان

ملازم2 اسامه محمد مصطفى

ملازم2 احمد محمد حسن

ملازم2 عوده محمود سالم