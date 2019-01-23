عجائب سياسية.. روسيا تؤكد دعمها التام لابن سلمان ورئيس مخابراتها يجتمع به في الرياض

أعلن المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن مدير الجهاز، سيرغي ناريشكين، قام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين الماضي، والتقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في البيان: “نوقشت قضايا التعاون الثنائي والأمن الإقليمي”.

وكانت روسيا حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من ممارسة أي ضغوط على ترتيب الخلافة الملكية في المملكة العربية السعودية، معربة عن دعمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” (أجريت في موسكو امس الثلاثاء )، إن الأمير محمد له كل الحق في وراثة العرش عندما يموت الملك سلمان البالغ من العمر 82 عاما.

وأضاف: “بالطبع نحن ضد التدخل، وعلى الشعب والقيادة في السعودية أن يقرروا مثل هذه المسائل بأنفسهم. لقد اتخذ الملك قرارا، ولا يمكنني حتى أن أتخيل على أي أساس سيتدخل شخص في أمريكا في مثل هذه القضية ويفكر في من ينبغي أن يحكم المملكة العربية السعودية، الآن أو في المستقبل. هذه مسألة سعودية”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الأمير محمد يملك الحق في أن يخلف والده، قال بوغدانوف: “بالطبع. هذا أمر مقرر من الجميع، وواضح تماما. نحن على اتصال مع السعوديين وليس لدينا أي مخاوف حيال هذا الأمر”.

وفي الشهر الماضي، في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، استقبل بوتين والأمير محمد بعضهما بابتسامة عريضة ومصافحة حظيت باهتمام إعلامي عالمي.

وظهر بوتين في مقطع مصور وهو يرفع يديه ليصافح بن سلمان على طريقة “هاي فايف”، كما رصدت الكاميرات الأمير السعودي مع الرئيس الروسي وهما يضحكان ويتبادلان الحديث.