تلافياً لتصعيد المقاومة.. رئيس الشاباك السابق ينصح بادخال الأموال القطرية لغزة

صرح رئيس جهاز الامن العام الإسرائيلي، “الشاباك” سابقا، يعقوب بيري، بأن على إسرائيل السماح بتحويل الدفعة الجديدة من الأموال القطرية الى قطاع غزة.

وجاءت اقوال بيري اثناء مقابلة له مع إذاعة الجيش صباح اليوم، الأربعاء، إذ قال ان عدم تحويل الدفعة القطرية في حد ذاته، ينطوي على مخاطر كبيرة في تصعيد الموقف.

وأوضح بيري: “لن تتحول حماس الى مغرمة بإسرائيل بسبب المال أو بسبب عدم نقله”.

وتطرق يعقوب بيري الى الحدث الذي اصيب خلاله ضابط في الجيش الاسرائيلي أمس بمحاذاة السياج الحدودي مع قطاع غزة، فقال: “يتوجب على اسرائيل التصرف وفقا لمصالحها وهو تجنب المواجهة. وإذا كانت الأموال القطرية تحول دون المواجهة، يجب تغليب ذلك عند دراسة الموقف”.

وتابع الرئيس السابق لجهاز الأمن العام “الشاباك” انه يعتقد بأن الأموال القطرية في نهاية المطاف ستدخل قطاع غزة، “لأنه ما من خيار آخر امامنا، فنحن ومنذ زمن طويل نقف على حافة كارثة إنسانية في قطاع غزة، وعندما تنفجر فإن العالم سينتقدنا”.

تجدر الاشارة الى ان رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو، أمر أمس بوقف الدفعة الثالثة من الأموال القطرية.

وتأتي توجيهات نتنياهو بعد “احداث شغب في جنوب قطاع غزة اسفرت عن إصابة طفيفة لضابط في الجيش الإسرائيلي في منطقة كيسوفيم”، وفق ما ورد.

وكشف التحقيق أن رصاصة قناص فلسطيني أصابت خوذة الضابط الإسرائيلي. وتم إجلاء الضابط، وهو قائد كتيبة في سلاح المظليين، من قبل فرق الإنقاذ إلى مستشفى في بئر السبع.

وردا على ذلك، قصفت دبابة إسرائيلية موقع مراقبة تابع لحركة حماس في قطاع غزة، أسفر عن مقتل فلسطيني وجرح عدد آخر.