بين مؤيد ومعترض.. السعودية تسمح بالموسيقى والغناء في المطاعم والمقاهي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار في الديوان الملكي، السماح بالموسيقى والغناء في المطاعم والمقاهي، وهي التي كانت ممنوعة طيلة السنوات الماضية.

وقال خلال مؤتمر صحفي في الرياض: “من اليوم.. إصدار تراخيص لعزف الموسيقى والأغاني في جميع مطاعم المملكة، والأولوية للسعوديين”.

وأثار إعلان تركي آل الشيخ جدلا واسعا، إذ اتهمه مغردون بـ”التحريض على الفجور”، من خلال إتاحة الغناء والموسيقى المحرمة من قبل هيئة كبار العلماء.

وأوضح ناشطون أن هذه القرارات تأتي ضمن مشروع التغيير الكبير الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال ناشطون إن ما كانت الحكومة السعودية تعاقب على فعلته بالأمس، بات مسموحا ومشجعا عليه من قبل الحكومة ذاتها.