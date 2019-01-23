الدفاع المدني يتولى انقاذ مواطن سقط بمنحدر عميق في الطفيلة

أنقذت كوادر الإسعاف والإنقاذ في مركز دفاع مدني القادسية في محافظة الطفيلة، مواطنا اربعينيا انزلق في واد عميق ذي تضاريس صعبة في منطقة البرا المتاخمة لمحمية ضانا جنوب الطفيلة.

وقال مدير مديرية الدفاع المدني بالطفيلة المقدم اسامة الكسراوي في بيان له، ان المواطن اصيب اثر سقوطه بمنحدر تجاوز 2 كيلو متر، بكسور متعددة في منطقة الاطراف العلوية ومنطقة الحوض.

واضاف ان فرق الإنقاذ قامت بتقديم الاسعافات الاولية للمصاب في الموقع وتثبيت الكسور ونقله عن طريق نقالة ميدان من منطقة شديدة الوعورة الى ان تم ايصاله الى سيارة الاسعاف ومن ثم اسعافه ونقله الى مستشفى الامير زيد بن الحسين العسكري.

ودعا المقدم الكسراوي، مرتادي المناطق الوعرة ومناطق الرعي والصيد باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة بعدم المخاطرة في اجتياز المناطق والجروف الصخرية الوعرة التي تمتاز بها المناطق الغربية والشمالية من الطفيلة.