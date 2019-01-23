إحباط محاولة سلب بنك في الرصيفة والقاء القبض على الفاعل

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن الإجراءات الأمنية الإحترازية التي تم اتخاذها، وزيادة الإنتشار الأمني في مختلف المناطق التجارية والحيوية، أسهمت في إحباط محاولة أحد الأشخاص سلب فرع أحد البنوك وتم إلقاء القبض عليه.

وبالتفاصيل، أكد الناطق الإعلامي أنه وصباح الأربعاء دخل شخص ملثم ومسلح إلى فرع أحد البنوك محاولا سلب مبالغ مالية من داخله حيث تمكن موظف الأمن والحماية من منعه ومحاولة إلقاء القبض عليه حيث لاذ بالفرار.

وأضاف الناطق الإعلامي أن موظف الأمن والحماية وعدد من المواطنين وإحدى دوريات البحث الجنائي التي وصلت على الفور تمكنوا من ضبط الشخص وبحوزته السلاح، وتم اصطحابه للمركز الأمني المختص لمتابعة التحقيق.