استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية يكشف ان الغالبية العظمى من الأردنيين تطالب بتبادل السفراء بين عمان ودمشق
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جرينتش+2 02:28
إجتثاث البعث قضية وطن وأمة، وليست مشكلة حزبية فحسب

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