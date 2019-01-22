دليل حماقة لا قوة.. وزير صهيوني يهدد بقصف القصر الجمهوري وقتل الرئيس الاسد

هدد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس يوم امس الاثنين، الرئيس السوري بشار الأسد، بوضعه في قائمة الخطر إذا ما استمر في السماح للإيرانيين بالتموضع في سوريا.

ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، قال شتاينتس تعليقا على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا: “في حال سمح الأسد للقوات الإيرانية بتنفيذ هجمات على إسرائيل، فسيجد نفسه ونظامه في دائرة الخطر، فلا يمكن أن نعيش بوضع تهاجم فيه إيران إسرائيل من سوريا والأسد يجلس بهدوء في قصره”.

واعتبر شتاينتس أن تغيير إسرائيل النهج بكسر صمتها عن الغارات التي تشنها على أهداف في سوريا، يخدم الدولة اليهودية، وقال: “أنا على ثقة بأنه يوجد في إيران سجال داخلي حول ما إذا كان مجديا لهم دفع الأثمان أمام الصرامة التي تبديها إسرائيل، وأحيانا بمثل هذه التصريحات نتخطى الخطوط الحمراء ونكون أكثر صرامة”.

وأضاف، أن إسرائيل تشن حربا نفسية على الرأي العام الإيراني، وشكك في قدرة السلطات السورية على مواصلة استيعاب الغارات الإسرائيلية، قائلا: “نحن في لعبة تقديرات واحتمالات وليس هناك ما هو مؤكد”.

في المقابل، انتقد وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب “تيليم الجديد” موشي يعلون، الاعتراف الإسرائيلي العلني بالضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو فجر الأحد على أهداف مختلفة في سوريا، قائلا “لا أعلم ما الفائدة العائدة من تحمل إسرائيل للمسؤولية العلنية لهذه الهجمات في سوريا”.

وهاجم يعلون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية هذا القرار، معتبرا أن نتنياهو يهدف من هذا الإعلان إلى تحقيق مكاسب سياسية شخصية استعدادا لانتخابات الكنيست المقبلة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن امس الاثنين أنه نفذ ضربات جوية ضد أهداف إيرانية في سوريا ردا على ما وصفه بـ”قيام قوة إيرانية بإطلاق صاروخ إيراني الصنع من منطقة دمشق باتجاه شمال هضبة الجولان”.