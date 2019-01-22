بسرعة قياسية.. القبض على سالب فرع البنك الاهلي في سحاب

ألقى البحث الجنائي بوقت قياسي القبض على الشخص الذي قام بسلب فرع البنك الاهتي في منطقة سحاب صباح اليوم الثلاثاء، وأعاد معظم المبلغ المسلوب.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تمكنوا وبوقت قياسي من إلقاء القبض على الشخص الذي قام صباح اليوم بسلب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك في منطقة سحاب تحت تهديد السلاح.

وأضاف أن بلاغاً ورد صباح اليوم لرقم الطوارئ الموحد 911 حول دخول شخص مجهول وملثم ومسلح إلى فرع أحد البنوك في منطقة سحاب شرق العاصمة، وقام بسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح ثم الفرار من المكان، حيث تولى فريق تحقيقي خاص من البحث الجنائي متابعة التحقيق في القضية.

وأكد الناطق الإعلامي أن فريق التحقيق ومن خلال ما قام به من متابعة وجمع للمعلومات تمكن بوقت قياسي من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة حيث ألقي القبض عليه بعد تحديد مكانه وبالتحقيق معه اعترف بالتخطيط وتنفيذ عملية السلب وجرى ضبط معظم المبلغ المسلوب وما زال التحقيق جارياً.

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