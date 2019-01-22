امانة عمان تتخذ العام الماضي 1242 إجراءً لمكافحة التدخين في الأماكن العامة

نفذت أمانة عمان العام الماضي أكثر من 1242 إجراء لمنع التدخين في الأماكن العامة، تطبيقاُ للقوانين والأنظمة، وخاصة قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 .

وقد تمثلت إجراءات الأمانة بتوجيه الإنذارات والمخالفات وإطلاق عدد من البرامج التوعوية لمتلقي الخدمة الداخليين والخارجيين في الأماكن العامة وبالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص .

وأكدت الدكتورة ميرفت المهيرات، نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة ،على دور الأمانة في تغريم المطاعم والمقاهي المخالفة وغير المرخصة لتقديم الأراجيل وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية، وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون حيال ذلك.

كما أسفرت إجراءات الأمانة بالخصوص عن تسجيل 982 مخالفة، وتوجيه 257 إنذاراً خلال العام الماضي تحت بند عدم الحصول على الترخيص اللازم لبيع منتجات التبغ ومشتقاتها وتقديم الأرجيلة، وبند التدخين في الأماكن العامة “الحدائق” ، وبند مخالفة الشروط الصحية لأماكن تقديم الأرجيلة وشروط الفصل المطبقة بـ 200 منشأة في عمان.

وبند عدم توفر المتطلبات الخاصة في أماكن تقديم الأرجيلة، وبند مخالفات تواجد من هم دون سن 18 عاما في مناطق تقديم منتجات التبغ والأراجيل وتقديم هذه المنتجات لهم، ومخالفات بند الإعلان والترويج عن منتجات التبغ والأراجيل إضافة لبند توجيه الإنذارات لموظفي الأمانة المدخنين في أماكن عملهم .

ونفذت الأمانة خلال العام الماضي جملة من التدخلات المعنية لمنع التدخين منها مبادرة “خلي حديقتك تتنفس” حيث طبقت في ثلاث حدائق عامة ومنع التدخين فيها خاصة الأراجيل، ومبادرة “أجيال تتنفس” للتوعية بمضار التدخين وبمشاركة نحو 150 طالبا وطالبة من 6 مدارس .

وكانت الأمانة قد أطلقت مبادرة “عمان مدينة صحية” بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات اخرى، وذلك بعد اختيار مدينة عمان من ضمن 50 مدينة في العالم لتطبيق معايير مكافحة التبغ وجعل عمان مدينة خالية من التدخين .