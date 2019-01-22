الامومة قبل الفن.. نانسي عجرم توقف نشاطاتها الفنية بانتظار وضع طفلتها

دخلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اجازة الأمومة، حيث أوقفت مختلف نشاطاتها الفنية بانتظار وضعها طفلتها الثالثة منتصف شباط المقبل.

وكانت عجرم تعاني من زيادة في الوزن قبيل بلوغ السنة الجديدة بحسب المعلومات، وهذا من الطبيعي حصوله في الأشهر الأخيرة من الحمل، وكانت قبلها قد أعلنت عن اعتذارها عن المشاركة في أي حفل للعام الجديد.

فرحة عجرم بدت واضحة في الاستراحة الاختيارية والضرورية لمن هم في مثل حالتها، كما تحضر ابنتيها ميلا وإيلا نفسياً لتكونا على أهبة الاستعداد لاستقبال شقيقتهما.

وكشف مقربون من عجرم إنها ستصدر كليبها الجديد “الحب زي الوتر” بعد وضعها مولودتها الجديدة، الأمر الذي سيكون لافتاً فنياً مع بُعد عجرم عن الأضواء والحفلات خلال فترة الأمومة، الأغنية المصوّرة هي ثالث أغنية من الألبوم الأخيرصُوّرته مع المخرجة ليلى كنعان وستروي قصة فتاة رومانسية في قالب مثير اعتادت عجرم عليه في تعاونها مع كنعان منذ سنوات طويلة.

اذا لن تطّل عجرم في الحفلات سوى في منتصف الصيف المقبل، وأشارت المعلومات الى أنها ستكون ضيفة مكرّمة في أحد المهرجانات العربية الكبيرة هذه السنة والموعد في آب المقبل.